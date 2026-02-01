Haberler

Şırnak'ta 'Aileler Arası Ödüllü Kardan Adam Şenliği'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aileler Arası Ödüllü Kardan Adam Şenliği', kar yağışının ardından yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aileler, en güzel kardan adamı yapmak için yarıştı ve keyifli anlar yaşadı.

ŞIRNAK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Aileler Arası Ödüllü Kardan Adam Şenliği', yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen kentte, 'Aileler Arası Ödüllü Kardan Adam Şenliği' düzenlendi. Şırnak Gençlik Merkezi öncülüğünde düzenlenen şenlik, Şırnak Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi kurslarına katılan öğrenciler, aileleriyle birlikte etkinlik alanında bir araya geldi. Öğrenciler ve aileleri, en güzel kardan adamı yapmak için kıyasıya yarışırken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı. Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de aileler keyifli anlar yaşadı.

Şenliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, alanda öğrenciler ve ailelerle ilgilenerek kardan adam yapımına eşlik etti. Din, burada yaptığı açıklamada, "Gençlik Merkezlerimizde 15 tatilde çocuklarımıza Bakanlığımız tarafından yapılan projeler kapsamında kış kulüpleri adı altında çalışmalarımıza tatilde ara vermeden devam ettik. İlimizde de bu şekilde bir kar yağışı olduğu için stadyumda biriken karlarımız vardı. Diğer alanlarda karlarımız biraz erimişti. Bu kulüplerimize katılan çocuklarımızla birlikte ailelerimizi de davet ederek hep birlikte bir kardan adam şenliği yapalım istedik. Çok anlamlı ve güzel oldu. Çocuklarımız ve aileler birlikte katılım sağladılar. Gördüğünüz gibi bütün çocuklarımız kendi kişisel yeteneklerini, becerilerini ortaya koyarak çok güzel kardan adamlar yapıyorlar" dedi.

'MUTLU OLDUK'

Eşi ve kızı ile birlikte katılan Demet Gökkalı da "Bir anne olarak kızım ve eşim ile birlikte bu etkinliğe katıldık. Burada kendi kardan adamımızı tasarlıyoruz. Bizimle birlikte birçok aile ve çocukları burada görünce mutlu olduk. Kızım da mutlu oldu. Bu yüzden Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Nezahat Demir ise "Bugün böyle güzel bir etkinliğe katılmak istedik. Hepsi çok mutlu oldular. Çok farklı bir etkinlik oldu bizim için de. Normalde yapıyorlar da kardan adam, böyle bir yarışma olunca daha güzel, daha çok özeniyorlar onlar da. Daha mutlu oldular. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Rojda Sevim de "Burada kursumuzla beraber kardan adam yapıyoruz. Etkinliğe katıldık ve çok güzel ama aynı zamanda da çok soğuk. Çok güzel ilerliyor. Umarım kazanırız. Güzel geçiyor. Üşüyoruz ama güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Etkinlik, dereceye giren ailelere ödüller verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var