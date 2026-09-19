Şırnak'ta 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na 6 ülkeden 73 sporcu katılacak

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Şırnak'ta gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Valilik, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, üniversitenin yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak.

Turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Şırnak Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kortlarda yapılan hazırlıklara ilişkin incelemelerde bulundu.

Hazırlıklarla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'den bilgi alan Vali Ekici, kortta antrenman yapan sporcular ve onların aileleri ile görüştü.

Ekici, basın mensuplarına, 6 ülkeden 73 tenisçinin kentteki müsabakalarda ter dökeceğini söyledi.

Ekici, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 4 tenis turnuvası 'roket sesleri değil raket sesleri' mottosuyla düzenlendi. Bugün geldiğimiz noktada ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyoruz. Bölgemizde terörün kökünü tamamıyla kazımış durumdayız ve şehrimizin her yerinde huzur, güven ve kardeşlik hakimdir. Spor da barışın, birlikteliğin, kardeşliğin ve başarının sembolüdür. Bu uluslararası tenis turnuvasının şehrimizde düzenlenmesi şehrimizin değerine değer katmaktadır." dedi.

Turnuvaya destek veren bütün paydaşlara teşekkür eden Ekici, sporculara başarı diledi.

Belediye Başkanı Yarka da turnuvanın bir paydaşı olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Yarka, "Bu turnuvanın uluslararası olması bizim için önemi daha fazla oluyor. 6 ülkeden katılacak 73 sporcu bizlere yine güzel müsabakalar izletecek." ifadelerini kullandı.

Yarka, etkinliğin kentte yapılmasında başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, Valiliğe ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ekici ve Yarka sporcularla tenis oynadı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 21 Eylül Pazartesi günü gösteri maçıyla açılışı gerçekleştirilecek turnuva, 26 Eylül Cumartesi günü sona erecek. ???????

Kaynak: AA