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Şırnak'ın Uludere ilçesine ATM cihazı kuruldu

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Hilal Belde Belediye Başkanı Cehver Benek'in girişimleri sonucu Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal Beldesine Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu. Benek, belde halkının yıllardır böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu belirterek, ATM cihazının beldeye hayırlı olmasını diledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal Beldesinde Ziraat Bankasına ait ATM cihazı kuruldu.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cehver Benek'in girişimleri sonucu belediyenin önüne kurulan ATM cihazı hizmete sunuldu.

Benek yaptığı açıklamada, Belde halkının yıllardır böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu belirterek, ATM cihazının beldeye hayırlı olmasını diledi.

Benek, ATM cihazının beldeye kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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