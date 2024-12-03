Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Şırnak Belediyesi Kış İçin 6 Yeni Araç Tanıttı

Şırnak Belediyesi Kış İçin 6 Yeni Araç Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Belediyesi, kış aylarında hizmet vermek üzere 6 yeni aracı hizmete aldı. Vali Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçların şehirdeki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Şırnak Belediyesi, kış aylarında kullanılmak üzere 6 yeni aracı filosuna kattı.

Vali Birol Ekici, Belediye bahçesinde düzenlenen törende, 6 yeni aracı hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Greyder ve çeşitli iş makinelerinin, belediye hizmetini daha da kolaylaştıracağını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Kalkınmakta ve gelişmekte olan bir Şırnak var. Borcu olmayan ve kentin her köşesine hizmet götüren bir belediyemiz var. Aynı zamanda özel idaremiz de çok güçlü, daha çok hizmet etmenin gayreti içindedir. Bu alınan araçlar şehrimizdeki insanların hayatı kolaylaştıracaktır. Bir hastamız olduğunda hemen yetiştirmek için artık helikopter kullanıyoruz. Yolumuzun kısa süreli bile olsa kapalı kalması hepimizin hayat kalitesini etkiliyor. Aynı gün birkaç noktada, mekanda bulunuyoruz ve birkaç işi yapıyoruz. Zaman ve mekan sıkışıklığının olduğu bu devirde her yere yetişmek için greyderin kış şartlarında olması gerekiyor. Belediyenin bu işlere koşuşturması için bu tür güçlü araçlara ihtiyacı var."

Belediyenin 158 aracının olmasının hizmet kalitesini ve gücünü gösterdiğini vurgulayan Ekici, araçların alınmasına karar veren belediye meclis üyelerini tebrik etti.

Ekici, "Kaynaklarının çok büyük bir kısmını vatandaşın hizmetine ayıran bir belediye. Vatandaşlar olarak onur ve gurur duyuyoruz. Araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da göreve geldiklerinde 45 olan araç sayısını 158'e yükselttiklerini bildirdi.

Şubat ayında 7 aracı daha araç filolarına katacaklarını belirten Yarka, "Greyder aracı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hibe olarak verildi, diğer araçları kendi bütçemizle aldık. Personellerimizin iş konforunu yüceltmek için ekipmanlara, aletlere ihtiyaç vardır. Şırnak Belediyesi olarak daha önce yoğun bakımda olan bir belediyeydik, sonra yürüdük, şimdi koşuyoruz." diye konuştu.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in duasının ardından yeni araçlar kentte tur attı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
img

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
img

ABD savaş uçakları Suriye semalarında! Terörist hedeflere kalkan oldular
img

Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.