Türkiye ve Sırbistan Arasında Anlaşma

Güncelleme:
Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile kurulan Ortak Komitenin mezkur anlaşmanın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol II'sini değiştiren 11 Ekim 2024 tarihli ve 1/2024 sayılı kararının, 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere onaylanması"na ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Türkçe, İngilizce ve Sırpça olarak imzalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
