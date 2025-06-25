Sırbistan, Huawei ile Dijital Dönüşümde İşbirliğini Genişletiyor

Sırbistan, Huawei ile Dijital Dönüşümde İşbirliğini Genişletiyor
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Sırbistan, karayolu ve demiryolu trafik güvenliğini artırmak amacıyla Huawei ile ortaklığını genişletme planlarını duyurdu. İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sofronijevic, Huawei'nin ülkenin dijital dönüşümünde güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aleksandra Sofronijevic, ülkesinin dijital dönüşümünde Huawei'nin tutarlı ve güvenilir bir ortak olduğunu söyledi.

BELGRAD, 25 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan, karayolu ve demiryolu trafik güvenliğini artırmak üzere Çinli teknoloji devi Huawei ile ortaklığını genişletmeyi planlıyor.

Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aleksandra Sofronijevic, salı günü şirket temsilcileriyle yaptığı görüşmede hükümetin, ulaşım sistemlerini modern teknolojiyle güncelleme konusundaki kararlı olduğu ve ülkenin dijital dönüşümünde Huawei'yi tutarlı ve güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Sırbistan ile Huawei arasında yaklaşık on yıllık bir geçmişi bulunan işbirliği kapsamında kamu güvenliği, eğitim ve dijital altyapı projeleri gerçekleştirildi. Şirketin ülkenin başkenti Belgrad'da araştırma ve yerel uzman gelişimine odaklanan bir inovasyon merkezi de bulunuyor.

Huawei'nin Sırbistan ve Macaristan ofisinin genel müdür yardımcısı olan Jin Mu, Sırbistan'daki kurumlardan gördükleri sürekli destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek işbirliğinin artacağından emin olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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