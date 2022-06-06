Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi - Haberler

Sırbistan'da savaş karşıtı protesto düzenlendi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, savaş karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. "Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve Sırplar Savaşa Karşı Birlikte" isimli grubun düzenlediği gösteride, katılımcılar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Belgrad ziyaretinin ancak zarar getirebileceğini belirtti. Belgrad'da düzenlenen gösteride eylemciler, hava sahasını Lavrov'un uçağına kapatan Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Karadağ'ı işaret ederek, "Teşekkür ederiz komşular, Sırbistan'ı utançtan kurtardınız" yazılı pankart açtı. "Belgrad'a değil Lahey'e" yazılı pankartların da taşındığı gösteride, eylemciler, Karadağ, Kuzey Makedonya, Macaristan ve Ukrayna bayrakları dalgalandırdı. Gösteriye katılımın Lavrov'un Belgrad ziyaretinin iptal olması nedeniyle beklenenin altında olduğunu aktaran grup temsilcisi Cedomir Stojkovic, "Ukrayna'ya karşı savaş suçları ve saldırganlık propagandasının temsilcisi, dost komşu ülkeler sayesinde Belgrad'a gelemedi." dedi. Stojkovic, Lavrov'un Belgrad'a gelmesinin ülkesi için "zarar verici" ve ülkesindeki Ukraynalı mülteciler açısından "acı verici" olabileceğini dile getirdi. Bazı vatandaşların tepki gösterdiği eylem, sivil polislerin kontrolünde sorun yaşanmadan sona erdi. Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti, 3 ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edilmişti. Sırp medyasındaki haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Sırbistan ziyaretinin Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilmişti. AA / Ahmet Nurduhan - Güncel Sırbistan Belgrad Güncel Haberler

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