Sinop'un Gerze ilçesinde Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Turnuvada Mehmet Yüksel birinci, Kenan Çömlek ikinci, Halil Erdoğan ise üçüncü oldu.
Sinop'un Gerze ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde 24 sporcunun katılımıyla Gerze Spor Salonu'nda 22 Ekim'de başlayan Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası final maçıyla tamamlandı.
Turnuvada Mehmet Yüksel birinci, Kenan Çömlek ikinci, Halil Erdoğan da üçüncü oldu.