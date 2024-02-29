Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları
Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek'i ziyaret etti. Kaymakam Civelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve heyete başarılar diledi. Mal Müdürü Köse ise Kaymakam Civelek'e destekleri için teşekkür etti.
Sinop'un Dikmen ilçesinde Vergi Haftası nedeniyle Mal Müdürü Hasan Köse ve beraberindeki heyet Kaymakam Ozan Civelek'i ziyaret etti.
Mal Müdürü Köse ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Civelek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köse'ye ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyen Civelek, Vergi Haftalarını kutladı.
Köse de Kaymakam Civelek'e kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.