Sinop'ta Türk Somonu Üretimi Yüzde 35 Arttı

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta geride kalan 2023 yılında 11 tesiste 26 bin 631 ton Türk somonu üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verilerine göre, Karadeniz'in ender doğal limanlarından biri olma özelliğini taşıyan Sinop, ülkenin Türk somonu üretiminin yüzde 35'ini karşılıyor.

Tesislerde 2017'den bu yana Türk somonu üretimi yapılan kentte, alabalık ve midye üretimi de gerçekleştiriliyor.

Sinop'ta 2023'te 26 bin 631 ton Türk somonu, 26 ton alabalık, 127 ton da midye üretimi yapıldı.

Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen 13 bin 382 ton Türk somonundan ülke ekonomisine 88 milyon 755 bin 842 dolar gelir sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, AA muhabirine, Sinop'un Türk somonu üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kentte 11 tesiste üretimin devam ettiğini vurgulayan Önlem, "İlimiz, coğrafi özellikleri dolayısıyla Karadeniz'in ender doğal limanlarından biri olması sebebiyle her zaman denizle hemhal olmuş, suya tutunan şehir olarak nam salmıştır. İlimiz, ülkemizin Türk somon üretiminin yüzde 35'ini karşılamaktadır. 2017 yılından beri kurulan tesislerle Türk somonu ismiyle tescillenen alabalığın yetiştirilmesi için Sinop, ülkemizde merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.