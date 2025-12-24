Haberler

Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta gerçekleştirilen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Boyabat ilçesinde durdurulan araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 bin dolu makaron ele geçirildi.

Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar duyunca çıldıracak
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Eşi benzeri görülmemiş ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor