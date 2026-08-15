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Sinop'ta sezonun ilk palamudu tezgahlarda

Sinop'ta sezonun ilk palamudu tezgahlarda
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Sinop'ta geleneksel yöntemlerle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar olta ile avladıkları palamutları 150-200 liradan satışa sunarken, hava koşulları nedeniyle ilk gün avın az olduğu belirtildi. Balıkçı Mert Kanal, sezonun bereketli geçmesini diledi.

Sinop'ta geleneksel yöntemlerle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos tarihlerinde denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor.

İzin kapsamında küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, olta yöntemiyle palamut avlamaya başladı.

Balıkçılarca avlanan sezonun ilk palamutları, iriliklerine göre adedi 150 ila 200 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mert Kanal, sezonun tüm balıkçılara ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Küçük teknelerin bugün itibarıyla palamut avcılığına başladıklarını belirten Kanal, iyi ve bereketli sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün avlanan palamutların az olduğunu dile getiren Kanal, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava nedeniyle bugün biraz miktar olarak az olabilir ama önümüzdeki günlerde miktar fazla fazla artacaktır. İnşallah halkımız bundan faydalanacak. Biz de faydalanacağız. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz."

Kaynak: AA
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