Sinop'ta 'Resim, Müzik ve Spor Çocuğun Cennetidir' Projesi Toplantısı Yapıldı

Sinop Valiliği koordinesinde başlatılan "Resim, Müzik ve Spor Çocuğun Cennetidir" projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı başkanlığındaki toplantıda, çocukların sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sunmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve sosyal yönlerini güçlendirmek amacıyla yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Doğancı, toplantıda yaptığı açıklamada, proje ile çocukların potansiyellerini geliştirmeyi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplantıya Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Akça, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Gökçe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celal Başcan katıldı.