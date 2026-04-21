Durağan Belediyesi'nden üreticilere örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi

Durağan Belediyesi, örtü altı sebze yetiştiriciliğini artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Katılımcılara modern seracılık teknikleri ve verimlilik artırma yolları anlatıldı.

Sinop'ta Durağan Belediyesi tarafından ilçede tarımsal üretimi artırmak ve üreticiliği teşvik etmek amacıyla örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Durağan Belediyesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitime çok sayıda üretici katıldı.

BATEM mühendislerince verilen eğitimde, üreticilere, modern seracılık teknikleri, üretim süreçleri ve verimliliği artırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Programa katılan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, burada yaptığı konuşmada, hayata geçirilen çalışmayla ilçede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve yeni üretim alanlarının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Üretime yönelik her türlü girişimi desteklediklerini vurgulayan Ermiş," Amacımız ilçemizde tarıma olan ilgiyi artırmak ve yeni üreticiler kazandırmak. Bir kişinin bile bu eğitimlerden ilham alarak sera kurması bizim için önemli bir kazanımdır." dedi.

Ermiş, programın ardından belediye bünyesinde oluşturulan buğday tarlasını ve serayı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ermiş, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi