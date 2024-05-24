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Sinop'ta Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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Sinop'un Ayancık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde okullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Üç okuldan 150 öğrencinin katıldığı etkinlikte dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde okullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Ayancık Olimpik Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe üç okuldan 150 öğrenci katıldı.

Yakartop, labut devirme ve beceri koordinasyon parkuru oyunlarının yapıldığı etkinlikte dereceye giren okul takımlarına ödül verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Demir de etkinliğe katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Ayancık Çocuk Sinop Spor Spor Güncel Haberler

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