Sinop'un tescilli lezzeti lakerda yazın da talep görüyor

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanan torik ve palamutlardan yapılan lakerda (tuzlu balık), yaz mevsiminde de tercih ediliyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret tescili alınan lakerdanın kent ekonomisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Sinop mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lakerdanın yapımının incelik gerektirdiğini anlatan Gündoğdu, "Balıkçılık mesleğine 30 yılımı verdim. Lakerda yapımında en önemli kriter torik veya palamudun tazeliği." dedi.

Lakerdanın her öğün tüketilebilecek bir lezzet olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Lakerda ekmek arası yenilebileceği gibi kahvaltıda veya yemekte de tüketilebilir. Lakerda artık yaygınlaştı. Talep çok arttı." ifadesini kullandı.

Lakerdanın en lezzetli olduğu dönemin kasım, aralık ve ocak ayları olduğuna işaret eden Gündoğdu, bu aylarda torik ve palamutların daha yağlı ve lezzetli olduğunu kaydetti.

Gündoğdu, şehir dışından da talep aldıklarını, özel paketleme yöntemleriyle gönderdikleri lakerdanın doğru saklandığında 1-1,5 yıl boyunca tüketilebileceğini sözlerine ekledi.