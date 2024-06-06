Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 1000 samuray arısı doğaya salındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Dikmen ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 1000 samuray arısı doğaya salındı. Vali Vekili Abdullah Şahin, mücadelenin önemine dikkat çekerek, ormanların ve doğanın korunmasının herkesin görevi olduğunu belirtti.

Sinop'un Dikmen ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 1000 samuray arısı doğaya salındı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arılarının doğaya salımı sırasında konuşan Vali Vekili Abdullah Şahin, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Bu kapsamda Dikmen ilçemiz Karaağaç köyünde avcı arılarımızı doğaya saldık. Mücadelemizin zaman içinde sonuç vereceğine inanıyorum. Çünkü ormanlarımızı, ağaçlarımızı, doğamızı korumak hepimizin görevi." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Ozan Civelek, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile bölge halkı katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Şahin Dikmen Sinop Hayvanlar Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title