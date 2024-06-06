Sinop'ta kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 1000 samuray arısı doğaya salındı

Sinop'un Dikmen ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 1000 samuray arısı doğaya salındı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arılarının doğaya salımı sırasında konuşan Vali Vekili Abdullah Şahin, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Bu kapsamda Dikmen ilçemiz Karaağaç köyünde avcı arılarımızı doğaya saldık. Mücadelemizin zaman içinde sonuç vereceğine inanıyorum. Çünkü ormanlarımızı, ağaçlarımızı, doğamızı korumak hepimizin görevi." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Ozan Civelek, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile bölge halkı katıldı.