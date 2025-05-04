Sinop'ta İşyerinde Yangın

Sinop'ta İşyerinde Yangın
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Sinop'un Gerze ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

General Osman Pamukoğlu Caddesi'nde bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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