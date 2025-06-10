Sinop'ta IPARD III Programı Kapsamında 9,4 Milyon Lira Hibe Desteği

Sinop'ta IPARD III Programı Kapsamında 9,4 Milyon Lira Hibe Desteği
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Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında iki girişimciye büyükbaş hayvan besi çiftlikleri projeleri için 9,4 milyon lira hibe desteği verildi. Projelerin toplam yatırım tutarı 16,4 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında iki girişimciye 9,4 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Büyükbaş hayvan besi çiftliği projeleriyle IPARD III Programı'na başvuran iki girişimcinin hibe desteği talepleri kabul edildi.

Buna göre, toplam yatırım tutarı toplan 16,4 milyon lira olan projelere IPARD III Programı kapsamında 9,4 milyon lira hibe desteği verildi.

TKDK ve girişimciler arasında Valilik binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, IPARD III Programı kapsamında kentte 6 projenin desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Bu projelere toplamda 31,7 milyon lira hibe desteği sağlandığını vurgulayan Özarslan, "Bu iki projeyle beraber Sinop'ta 16,4 milyon liralık yatırım daha yapılmış olacak. Bu yatırımların ilimiz tarım ve hayvancılığına örnek olması, yeni projelere cesaret vermesi en büyük temennimizdir. Sinop Valiliği olarak üreticimizin, çiftçimizin, girişimcimizin yanında olmaya, yatırım ve üretim süreçlerinde rehberlik eden, kolaylaştırıcı bir kamu yönetimi anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından TKDK ve hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler arasında sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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