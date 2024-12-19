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Sinop'ta Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sinop'ta Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Sinop Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda gençlerin sorunları ve talepleri dinlenerek, sosyal, kültürel ve sportif alanda aktif olmaları için projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulamaya konulan Gençlik Politikaları Belgesi Vizyon Çalıştayı kapsamında gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinlendi.

Sinop Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda afet yönetimi, dayanıklılık, bilim, teknoloji, çevre ve hayat boyu öğrenme gibi 11 başlıkta gençlerin görüşleri alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, burada yaptığı konuşmada, bakanlıkları tarafından uygulamaya konulan programla gençlerin ihtiyaçları ve beklentilerini doğru politikalarla zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geleceğin Türkiye'sine gençlerin fikirleriyle yön vermek istediklerini vurgulayan Kalyon, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayın hedefi, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanda daha aktif olmalarını sağlayarak, onlara özel projeler geliştirmektir. Burada alınacak kararlar ülkemizin gençlik politikalarını da yön verecektir. Gençlerin fikirleri ve hayalleri, çalıştayın en önemli rehberi olacaktır. Gençlerimizin topluma katkı sunmalarını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
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