Sinop'ta Gençler İçin Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Sinop'un Dikmen ilçesinde gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Dikmen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım ve 80 sporcu katıldı.

Final karşılaşmasında Dikmen Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Sıhhiye Spor şampiyonluğa ulaştı.

Kaymakam Ozan Civelek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuva boyunca birlik ve beraberlik mesajı veren tüm sporcuları kutladığını söyledi.

Sporun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:

"Bu tür organizasyonların toplumda spor bilincini artırma ve kurumlar arası ilişkileri güçlendirme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizdeki birlik ve beraberliğin, kaynaşma ve dayanışmanın artmasına vesile olan turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon olan takımımız başta olmak üzere tüm sporcularımızı da kutlarım."

Civelek'in konuşmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.