Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Gençler İçin Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Sinop'ta Gençler İçin Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Dikmen ilçesinde kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen voleybol turnuvasında Sıhhiye Spor, finalde Dikmen Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi'ni 3-0 ile mağlup ederek şampiyon oldu. Kaymakam Ozan Civelek, sporun birleştirici gücüne ve organizasyonların önemine vurgu yaptı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Dikmen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım ve 80 sporcu katıldı.

Final karşılaşmasında Dikmen Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Sıhhiye Spor şampiyonluğa ulaştı.

Kaymakam Ozan Civelek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuva boyunca birlik ve beraberlik mesajı veren tüm sporcuları kutladığını söyledi.

Sporun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:

"Bu tür organizasyonların toplumda spor bilincini artırma ve kurumlar arası ilişkileri güçlendirme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İlçemizdeki birlik ve beraberliğin, kaynaşma ve dayanışmanın artmasına vesile olan turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon olan takımımız başta olmak üzere tüm sporcularımızı da kutlarım."

Civelek'in konuşmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel

Yerel Haberler Anadolu Lisesi Etkinlikler Kaymakamlık Güncel Dikmen sinop Yaşam Spor

Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 2 deprem

Türkiye beşik gibi! Sivas 10 dakika arayla iki kez sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SİVAS'TA DEPREM! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 17 Ekim Sivas'ta nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.