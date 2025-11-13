Sinop'ta Gençler İçin İzcilik Eğitimi Düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Sinop Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından kamp ve izcilik eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop Diyanet İzcilik Spor Kulübüne bağlı Ayancık Karahanlı Oymağı öğrencilerinin katılımıyla Ömerdüz köyünde gerçekleştirilen eğitime 23 izci katıldı.

Eğitimde izcilere uygulamalı olarak çadır kurma, tekmil verme, düğüm bağlama teknikleri, farklı ateş yakma çeşitleri ve yürüyüş teknikleri gösterilerek, oba ve oymak dizilişleri hakkında bilgi verildi.

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.