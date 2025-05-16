Sinop'ta Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Sinop'ta Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası dolayısıyla Sinop'ta düzenlenen etkinlikte 17 engelli, kamuflaj giysileriyle askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Yemin töreninde terhis belgeleri takdim edildi.

Sinop'ta 17 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte kamuflajlarını giyen gençler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin töreni yapıldı.

Törenle yemin eden 17 engelliye, asker künyeleri ve terhis belgeleri takdim edildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, burada yaptığı konuşmada, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun gururunu bir ömür boyu yaşadığını söyledi.

Engelli vatandaşlara yönelik temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından bu yana uygulandığını anımsatan Başaklıgil, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti jandarmasına temsili askerlik için gelen 17 vatandaşımız askeri üniformalarını giyerek gurur ve onurla karşımızda durmaktadır. Sevgili Mehmetçikler büyük bir coşkuyla kendilerini vatana adamak için yemin ettiler. Hiçbir engelin onların azmini kıramayacağını herkese göstermiş oldular. Askerlik yeminleri yüce Türk milletine, jandarma teşkilatına, ailelerine ve kendilerine hayırlı, uğurlu olsun."

Ayrıca programda, jandarma köpekleri gösteri sundu ve jandarma envanterinde yer alan silahların tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Ayrılık sonrası ünlü yarışmacıdan iddialı fotoğraf!
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.