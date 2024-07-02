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Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

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Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yarışmalar gerçekleştirildi. Gerze İskelesi meydanında düzenlenen etkinlikte yağlı direkte bayrak kapma, yüzme ve deniz altından tabak çıkartma yarışması yapıldı. Yarışmalarda birinci olanlara hediyeler verildi. Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve Gerze Liman Başkanı Fevzi İncegöz de katıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yarışmalar gerçekleştirildi.

Gerze İskelesi meydanında düzenlenen etkinlikte yağlı direkte bayrak kapma, yüzme ve deniz altından tabak çıkartma yarışması yapıldı.

Yarışmalarda birinci olanlara hediyeler verildi.

Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve Gerze Liman Başkanı Fevzi İncegöz de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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