Sındırgı'da Deprem Sonrası Geçici Çarşı Kuruluyor

Sındırgı'da Deprem Sonrası Geçici Çarşı Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iş yerleri hasar gören esnaf için AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu başlatıldı. İlçede geçici çarşı oluşturulacak.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iş yerleri hasar gören ve yıkılan esnaf için AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu başlatıldı.

Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı koordinesinde, AFAD öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede geçici çarşı oluşturulacak.

Yıkılan binaların bulunduğu alanlar ile otogar bölgesine toplam 16 konteynerden oluşan geçici "AFAD çarşısı" kurulacak.

Sındırgı Belediyesi ise Akpınar Yaşam Merkezi içerisinde esnaf için dükkan bölümleri hazırlayacak.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, kurulum alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Koyuncu, "En kısa sürede konteyner dükkanların kurulumunu tamamlayarak esnafımıza teslim edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
İsrail Ordusu'ndan Suriye'nin güneyine baskın

Gazze'ye saldıran İsrail'den o ülkeye gece baskını
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Galatasaray'a para kazandırdı

Kerem Galatasaray'a para kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.