Sındırgı'da Deprem Sonrası Geçici Çarşı Kuruluyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iş yerleri hasar gören esnaf için AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu başlatıldı. İlçede geçici çarşı oluşturulacak.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından iş yerleri hasar gören ve yıkılan esnaf için AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu başlatıldı.
Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı koordinesinde, AFAD öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede geçici çarşı oluşturulacak.
Yıkılan binaların bulunduğu alanlar ile otogar bölgesine toplam 16 konteynerden oluşan geçici "AFAD çarşısı" kurulacak.
Sındırgı Belediyesi ise Akpınar Yaşam Merkezi içerisinde esnaf için dükkan bölümleri hazırlayacak.
Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, kurulum alanında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Koyuncu, "En kısa sürede konteyner dükkanların kurulumunu tamamlayarak esnafımıza teslim edeceğiz." dedi.