Ankara'da fabrika alev alev yandı
Ankara'nın Sincan ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde OSB'deki yedek parça, taşıyıcı bant, rulo ve döküm üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.
KORKUTAN YANGIN! EKİPLER KONTROL ALTINA ALDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel