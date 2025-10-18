Sincan Belediyesi'nden Çiftçilere 615 Ton Yüzde 75 Hibeli Tohumluk Desteği

Sincan Belediyesi, yerli üretimi ve tarımsal verimi arttırmak, çiftçilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla ilçedeki üreticilere yüzde 75 hibeli 615 ton tohumluk buğday desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenipeçenek Mahallesi'nde düzenlenen programda 615 çiftçiye 1'er ton olmak üzere yüzde 75 hibeli 615 ton tohumluk buğday verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın sanayi çalışmalarının yanı sıra tarımsal potansiyeli olduğunu belirterek, "500 kilometrekare civarında ekilebilir, dikilebilir alana sahip. Birçok üründe tarımla öne çıkmış ilçelerle yarışıyoruz. Polatlı ve Haymana gibi. Sincan her anlamda, her türlü özelliği barındıran, her noktada öncü olması gereken bir ilçe." değerlendirmesinde bulundu.

Ercan, Türkiye'nin coğrafi şartlarının zor olduğunu belirterek, "Suyu tutmak ve değerlendirmek zaten zor. Bizler de bu durumu giderek zorlaştırmayalım daha makul daha akıllı örneklerle işlerimizi yapmaya gayret edelim. Kurak bir yıldan geçtik. Rabbim inşallah önümüzdeki sene bol yağışlı bereketli bir hasat nasip eder, hep birlikte yüzümüz güler. Rabbim tüm memleketimize bereket versin." dedi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı ise, Tohum Destek Programına ilişkin, "Tarımsal üretim özellikle son yıllarda yaşadığımız olağanüstü iklim olaylarıyla, giderek daha da zorlaşmaya başladı. Kuraklık ve olumsuz yağış etkilerine rağmen çiftçilerimiz, canhıraş üretim faaliyetlerine devam etmeye çalışıyorlar. Bütün çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Belediye başkanımıza ve ziraat odası başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.