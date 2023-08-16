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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir'e veda yemeği düzenlendi

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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü iken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Murat Tokdemir için veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Fatih Kalay ve kurum müdürlerinin katıldığı programda, Kaymakam Karaloğlu ve Belediye Başkanı Kalay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tokdemir'e yeni görevinde başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü iken Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Murat Tokdemir için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Fatih Kalay ve kurum müdürlerinin katıldığı programda, Kaymakam Karaloğlu ve Belediye Başkanı Kalay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tokdemir'e yeni görevinde başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Muğla Simav Güncel Haberler

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