Simav'da Ruhsatsız Av Tüfeği ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilen araç içerisindeki 3 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında Y.G. (33), Ş.E. (26) ve R.Ö. (27) isimli şahısların araç ile Kocaeli iline gideceği şeklinde bilgi edinilmesi üzerine Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma neticesinde araç Yeşilköy mevkiinde durduruldu. Ekipler tarafından araç içerisindeki şahısların yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin, araçta yapılan aramada ise 97 adet ekstazi hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 24 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıstan Y.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şahıslardan Ş.E. ve R.Ö. tutuklandı. - KÜTAHYA