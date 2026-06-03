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Silopi'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor

Silopi'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' sürüyor
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yenilenen yarı olimpik yüzme havuzunda, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında öğrenciler uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi almaya başladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme öğreniyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Proje kapsamında okullarından servislerle alınan öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde havuzda yüzme eğitimi almaya başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, tesisin her yaştan bireye hizmet vereceğini söyledi.

Sinayiç, "Sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapabilmek için tüm halkımızı yüzme faaliyetlerimize katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Yüzme antrenörü Sevim Çetin de eğitimlerin dört haftalık yoğun bir programla yürütüldüğünü belirterek, "Temel eğitimden başlayarak öğrencilerimizi ileri seviyeye taşıyoruz. Güvenlik tedbirlerimizi eksiksiz alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan öğrencilerden Ahmet Emir Arıca ise yüzmeyi çok sevdiğini ve ileride iyi bir yüzücü olmak istediğini dile getirdi.

Alperen Özdemir de hem yüzme öğrendiğini hem de arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan
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