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Silopi'de yaz spor kursları ilgi görüyor

Silopi'de yaz spor kursları ilgi görüyor
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde açılan yaz spor kurslarına çocuk ve gençler ilgi gösteriyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde açılan yaz spor kurslarına çocuk ve gençler ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Atletizm, badminton, basketbol, boks, cimnastik, futbol, hokey, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında devam eden kurslar yoğun ilgi görüyor.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, kurslarda eğitim gören çocuk ve gençleri ziyaret etti.

Kaymakam Partal, çocukların yaz tatilini verimli geçirmesini ve gençlerin sporla iç içe yetişmesini destekleyeceklerini söyledi.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç ise kurslarda çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine önemli katkı sunduklarını belirtti.

Sinayiç, yıl boyunca spor altyapısını güçlendirmeye ve daha fazla çocuğu sporla buluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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