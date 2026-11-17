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Şırnak'ın Silopi ilçesinde İl Genel Meclisi 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Çağlar Partal başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yıl içerisinde köylerde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile 2027 yılı bütçe ve yatırım programı da ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, 2026 yılı boyunca 12 köyde toplam 53 bin metrekare parke taşı döşendiği, köylere ise toplam 26 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol kazandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 3 köyde içme suyu tesisi geliştirildiği, 2 köyde kanalizasyon şebekesinin onarıldığı ve 1 köyde de menfez ve sulama kanalının onarım işinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Köylerin çevre temizliği ihtiyaçları için 136 çöp konteyneri temin edilirken, merkez ve köy okullarında toplam 37 bakım ve onarım çalışması yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Partal, "Vatandaşlara yönelik hizmetlerimiz kararlılıkla sürdürülecek." dedi.

Toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

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Kaynak: AA