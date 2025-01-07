Silifke'deki Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü Bakım Nedeniyle Kapandı
Mersin’in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri üzerindeki Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü, 23 Kasım ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle zarar gören çelik yapıları için bakım çalışmalarına alındı. Yaya geçişine kapatılan köprünün, çalışmaların ardından yeniden açılacağı duyuruldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde, yayaların yoğun olarak kullanıldığı Göksu Nehri üzerinde kurulu köprü bakım çalışmaları nedeniyle geçişe kapatıldı.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 23 Kasım ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen fırtınada çelik konstrüksiyonları zarar gören Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü'nde bakım çalışması başlatıldı.
Çalışmalar nedeniyle yaya geçişine kapatılan köprünün, bakımın ardından yeniden açılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel