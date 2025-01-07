Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Silifke'deki Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü Bakım Nedeniyle Kapandı

Silifke'deki Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü Bakım Nedeniyle Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin’in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri üzerindeki Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü, 23 Kasım ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle zarar gören çelik yapıları için bakım çalışmalarına alındı. Yaya geçişine kapatılan köprünün, çalışmaların ardından yeniden açılacağı duyuruldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde, yayaların yoğun olarak kullanıldığı Göksu Nehri üzerinde kurulu köprü bakım çalışmaları nedeniyle geçişe kapatıldı.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 23 Kasım ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen fırtınada çelik konstrüksiyonları zarar gören Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü'nde bakım çalışması başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle yaya geçişine kapatılan köprünün, bakımın ardından yeniden açılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
img

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
img

Ferdi Tayfur'un mezarında hüngür hüngür ağladı
img

Maaşının yarısını tek seferde harcadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı alarma geçirdi

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi: Türkler meydan okuyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Kartal'ın hasreti Sivas'ta bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' çıkışı: Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık

"Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık"

Son Dakika Haberleri

Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi? 8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.