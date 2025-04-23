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Şili ve Brezilya Liderleri Ticaret ve Aşırı Sağ Tehdidi Üzerine Görüştü

Şili ve Brezilya Liderleri Ticaret ve Aşırı Sağ Tehdidi Üzerine Görüştü
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya gelerek ticaret savaşları, ikili ilişkiler ve aşırı sağ tehdidi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Lula da Silva, Boric'i BRICS Zirvesi'ne davet etti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Lula da Silva, mevkidaşı Boric'i başkent Brezilya'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun girişinde karşıladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'ne göre, görüşmede iki lider, ticaret savaşları, ikili ilişkiler ve Brezilya ile Şili'yi birbirine bağlaması hedeflenen 2 bin 400 kilometrelik "İki Okyanus Koridoru" olarak bilinen kara yolu projesini ele aldı.

İki lider, demokratik rejimler açısından tehdit olarak gördükleri aşırı sağın yükselişine karşı işbirliğini güçlendirme konusunda da görüş birliğine vardı.

Lula da Silva'dan, Boric'e BRICS daveti

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Boric'i BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini belirterek, "Biz soğuk savaş istemiyoruz. ABD ya da Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Her ikisiyle de ticaret yapmak istiyoruz." dedi.

Latin Amerika'nın kalkınması için bölgesel entegrasyonun önemine dikkat çeken Lula da Silva, serbest ticaretin Güney Amerika'daki entegrasyon politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Şili Devlet Başkanı Boric ise ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının küresel ekonomik çalkantılara neden olduğunu belirterek, "Böylesi belirsiz zamanlarda kimse kendisini kurtaramaz." ifadesini kullandı.

Demokrasi, çok taraflılık ve serbest ticaretin savunulması konusunda Lula da Silva ile hemfikir olduğunu dile getiren Boric, bu değerleri korumak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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