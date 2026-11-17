Şili Devlet Başkanı Kast, Shenzhen'deki 2026 APEC CEO Zirvesi'nde konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 APEC CEO Zirvesi'nde konuşma yaptı. Zirve 17 Kasım 2026'da Shenzhen'de düzenlendi.
SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde konuşma yapan Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, 17 Kasım 2026. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua