Şili'de yanardağ patlaması Güncel Haberler Şili'nin kuzeydoğusunda bulunan Lascar yanardağında patlama meydana geldi. Şili'nin kuzeydoğusunda bulunan Lascar yanardağında patlama meydana geldi. Yetkililer, dumanın 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını ifade ederek sarı alarm verildiğini duyurdu. Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi (Sernageomin), Antofagasta bölgesinde bulunan Lascar yanardağında meydana gelen patlamanın ardından sismik hareketlerin izlendiğini duyurdu. Patlamanın şu an için çevredeki yerleşim yerlerini etkilemediği, bu kapsamda sarı alarm verildiği ifade edildi. Uzman ekiplerce yanardağın faaliyetlerinin takip edildiği, patlama sonrası ortaya çıkan dumanın ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Madencilik Şili Dünya Güncel Haberler

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