Şili'de Orman Yangını Güncel Haberler BİOBİO, 5 Şubat (Xinhua) -- Şili'nin Biobio ve Nuble bölgelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Şili'nin Biobio bölgesindeki Nacimiento'da ormanlık alanda çıkan yangının ardından bölgede büyük tahribat meydana geldi, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agencia UNO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) BİOBİO, 5 Şubat (Xinhua) -- Şili'nin Biobio ve Nuble bölgelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric yangınlar nedeniyle Cuma günü olağanüstü hal ilan etti. Şili'nin Biobio bölgesinde bulunan Tome'deki orman yangınının ardından enkazdan eşyalarını çıkaran bölge sakinleri, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agencia UNO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Şili'nin Biobio bölgesinde bulunan Santa Juana'daki orman yangınının ardından bölgede büyük tahribat meydana geldi, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agencia UNO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Şili'nin Biobio bölgesinde bulunan Nacimiento'daki orman yangını sırasında alevleri söndürmeye çalışan itfaiyeciler, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agencia UNO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Şili'nin Biobio bölgesinde bulunan Nacimiento'daki orman yangını sırasında alevleri söndürmeye çalışan bir itfaiyeci, 4 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agencia UNO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Şili Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şili'de Orman Yangını - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.