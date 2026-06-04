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Şili'de öğrencilerin hükümeti protestosunda 25 kişi yaralandı

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Şili'de Devlet Başkanı Kast'ın kemer sıkma politikalarını protesto eden öğrenci gösterilerinde 12'si polis 25 kişi yaralandı. Santiago'da metro istasyonları kapatıldı, trafik durma noktasına geldi.

Şili'de Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin "kemer sıkma" politikalarını protesto eden binlerce öğrencinin düzenlediği gösterilerde, 12'si polis 25 kişi yaralandı.

Şili basınındaki habere göre, Şili Öğrenci Konfederasyonu (CONFECH) organizasyonunda binlerce öğrenci, başkent Santiago'nun kent merkezinde toplandı.

Düzenlenen gösteri sırasında polis ile öğrenciler arasında arbede yaşanırken, 12'si polis 25 kişi yaralandı.

Hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden öğrenciler, "Kast hükümetini uyararak ileriki dönemde daha geniş çaplı eylemler düzenleyeceklerini" açıkladı.

Göstericilerin attığı taş ve sopalar nedeniyle çevrede hasar meydana geldi.

Protestolar nedeniyle Santiago metrosunun merkez hatlarındaki bazı istasyonlar güvenlik gerekçesiyle giriş-çıkışlara kapatılırken, başkentte trafik durma noktasına geldi.

Kast hükümetinin "kemer sıkma" programı

11 Mart'ta göreve başlayan aşırı muhafazakar Kast, kamu maliyesini düzeltmek amacıyla 18 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık harcama kesintisi yapma vaadiyle iktidara gelmişti.

Bu kapsamda Kast, bakanlık bütçelerinde yaklaşık yüzde 3'lük kesintiyi öngören "kapsamlı kemer sıkma planının" uygulanması talimatını vermişti.

Öğrenciler, öğretmenler ve sendikalar, Kast hükümetinin kemer sıkma programı kapsamında en büyük bütçe kesintilerini eğitim alanında uyguladığını öne sürüyor.

Protestocular, söz konusu kesintilerin okulların ve üniversitelerin mali kaynaklarını azaltacağını, eğitim hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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