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Serhat Akın Ameliyat Oldu, Sağlık Durumu İyi

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Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın, başarılı bir operasyon geçirdi. Saldırıda 3 mermi isabet eden Akın, şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

Öte yandan, Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor

Beykoz'da yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla gelen zanlı silahla Serhat Akın'a ateş açmış, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçmış, eski milli futbolcu ise Ataşehir'deki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Serhat Akın Ameliyat Oldu, Sağlık Durumu İyi
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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