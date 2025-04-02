Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi

Sürücüleri mutlu edecek haber! Zam iptal edildi
Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Volkan Konak'ın mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Siirt Ticaret Odası'ndan Boykot Çağrılarına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yerli ve milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarına karşı çıkarak, bunun ekonomiye darbe vurmak anlamına geldiğini belirtti. Bu tür çağrıların millet nezdinde karşılık bulmayacağını vurguladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, boykot çağrılarına tepkisini dile getirdi.

Çalapkulu, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve milli ekonomiyi hedef alan boykotun karşılık bulamayacağını belirterek, "Depremin etkilediği bir bölgede yaşıyoruz. Yine komşu ülkelerimizde iç savaş ve çatışmalardan kaynaklı sıkıntılar yaşanmakta. Bütün bunlar ortadayken yapılan bu çağrı açıkça ekonomimize savaş açmaktır. Boykot ekonomiye darbe vurmaya yönelik bir hamledir." değerlendirmesinde bulundu.

Boykotu şiddetle reddettiklerini vurgulayan Çalapkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin basiretli tutumu sayesinde bu tür çağrılar hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. Oda yönetimi olarak üyelerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte bu boykot çağrısının karşısında durduğumuzu apaçık dile getiriyoruz. Milletimizin basiretli duruşu ve tavrı bu çağrının millet nezdinde karşılık bulmayacağını gösteriyor."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.