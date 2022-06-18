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Siirt'te YKS heyecanı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te YKS heyecanı

Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Siirt'te YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava gireceği salonlara alındı.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda kimliğini unutan bir aday güvenlik görevlilerinin yardımıyla, yanlış salona gelen bir aday da sınav görevlilerinin yönlendirmesiyle sınava girecekleri salonlara ulaştı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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