Siirt'te Yıldırım Düşmesi 64 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Siirt'in Eruh ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Kuşdalı köyü yakınlarındaki tepelikte Mehmet Şirin Polat'a ait hayvanların bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

Polat'a ait 64 keçi telef oldu.

Yıldırım isabet eden alana uzak olduğu için yara almadan kurtulan Polat, daha sonra durumu yetkililere bildirdi.