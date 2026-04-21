Haberler

Siirt'te sahte altın operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 gramlık 20 sahte altınla suçüstü yakalanan M.Ö. ve diğer şüphelilerin daha önce benzer suçlar işlediği belirlendi.

Siirt'te sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö, 1 gramlık 20 sahte altınla suçüstü yakalandı.

Kuyumcuya daha önce de farklı tarihlerde 3 kişinin sahte altın getirdiği belirlendi. Bunun üzerine yürütülen çalışmada H.E, F.B. ve S.B. yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.B. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.E. ve M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

