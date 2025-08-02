Siirt'te Mera Islah Projesi Başlatıldı

Siirt'te Mera Islah Projesi Başlatıldı
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Siirt'in Pervari ilçesinde hayvancılığı desteklemek amacıyla 15 bin 351 dekarlık mera alanında ıslah çalışmaları yapılacak. Proje için 1 milyon 40 bin lira harcanacak.

Siirt'in Pervari ilçesinde "Mera Islah ve Amenajman Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından Gökbudak köyünde hayvancılık faaliyetlerini desteklemek ve mera verimliliğini artırmak amacıyla çalışma yapıldı.

2024 ve 2026 yıllarını kapsayacak proje ile 15 bin 351 dekarlık mera alanı ıslah ediliyor.

500 dekar alanda gübreleme çalışması, 2 hayvan gölgeliği, 2 süt sağım yeri, 100 metre uzunluğunda sıvat ve güneş enerji sistemli çoban barınağı yapımı ile alım işleri tamamlandı.

Yapılan çalışmalar için 1 milyon 40 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Proje bölge halkının geçim kaynağı olan hayvancılığı desteklemenin yanı sıra meraların sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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