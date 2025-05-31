Siirt'te Kırsal Yollar Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Siirt'te Kırsal Yollar Sıcak Asfaltla Yenileniyor
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Siirt'te kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla grup köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Vali Kızılkaya, bu çalışmaların Siirt'in geleceğine önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Siirt'te kırsal grup köy yolları sıcak asfaltla buluşuyor

SİİRT - Siirt'te kırsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla merkez ilçeye bağlı grup köy yolunda başlatılan bitümlü sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Konacık, Bostancık, Kışlacık ve Zorkaya köyleri ile Sütlüce, Çiçekli ve Demirkapı mezralarınıda kapsayan ve toplam 29 köyün merkeze bağlantısını sağlayan ana güzergahtaki 3.800 metre uzunluğundaki grup köy yolunda başlatılan Bitümlü Sıcak Asfalt çalışmaları inceledi ve denetimlerde bulundu.

Vali Kızılkaya, tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarıyla buluşmasının, Siirt'in geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Yıl sonuna kadar en az 100 kilometre BSK asfalt ve 450 kilometre yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışması olmak üzere toplam 550 kilometrelik bir yol ağını kırsal kesimde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların ihale yoluyla yapılması durumunda maliyet yaklaşık dört katına çıkacaktı. Ancak İl Özel İdaremizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle, daha kaliteli, ekonomik ve hızlı bir hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi. Bu yatırımlar sayesinde kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforu artırılırken, aynı zamanda bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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