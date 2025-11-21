Siirt'te Kırsal Kalkınma Projelerine 268 Milyon TL Destek

SİİRT Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı' kapsamında, destek almaya hak kazanan 114 proje sahibine toplamda 268 milyon TL ödeme yapıldı.

Desteklerin dağıtımı için Tarım ve Ağaç Müzesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Kemal Kızılkaya, il protokolü ve çiftçiler katıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, kırsal kalkınma yatırımlarının sadece hibe desteği sağlayan bir sistem olmadığını belirterek, "Bu programlar ilimizin tarım vizyonunu güçlendiren, kırsalda ekonomik çeşitliliği artıran ve gençlerin tarıma yönelmesini teşvik eden stratejik bir araçtır" dedi.

'KOVAN SAYISINDA ÜLKEMİZDE 8'İNCİ SIRADAYIZ'

Kentte kovan sayısında Türkiye'de 8'inci sıraya yükseldiğini hatırlatan Vali Kızılkaya ise, "Geçtiğimiz yıllarda kovan sayısında ilk 10'un içinde değildik ama şimdi kovan sayısında ülkemizde 8'inci sıradayız. Üretilen bal konusunda da 2023'te 8'inci sıradaydık, şimdi ilk 5'teyiz. İnşallah hedefimiz ilk 3'e girmek. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından arılı kovan desteği kapsamında üreticilerimize 24 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı çerçevesinde 2025 yılında toplam bugün 114 projeye destek kapsamına alındığını sevinçle görüyoruz. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 268 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,