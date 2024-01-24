Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 15 kişiye ait 7 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 15 kişinin içinde bulunduğu 7 araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.
Kaynak: AA / Güncel