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Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 15 kişiye ait 7 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde karda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 15 kişinin içinde bulunduğu 7 araç, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

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