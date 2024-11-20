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Siirt'te Ilısu Barajı Avlak Sahaları İçin Toplantı Yapıldı

Siirt'te Ilısu Barajı Avlak Sahaları İçin Toplantı Yapıldı
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Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı avlak sahalarının kiralanması ve su ürünleri kooperatiflerinin kurulması amacıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yıllık avlanabilir su ürünleri stok miktarının tespiti ve balık üretiminin artırılması hedefleri ele alındı.

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı avlak sahalarının kiralanması için bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, 318 kilometrekarelik yüzey alanının 3'te 1'lik bölümü Siirt sınırları içinde bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölünde belirlenen avlak sahalarında balık stok miktarının tespiti tamamlandı.

İl Müdürü Ergün Demirhan, kurum idarecileri, teknik personeller ve avlak sahalarına kıyısı olan köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, yıllık avlanabilir tahmini su ürünleri stok miktarı tespit çalışmaları sonrasında Siirt'te avcılık yapmak üzere su ürünleri kooperatiflerinin kurulması ve avlak sahalarının kiralanması konusunda bilgilendirme ve durum değerlendirmesi yapıldı.

Siirt'te ticari amaçlı su ürünleri avcılığı faaliyetlerinin başlaması ile su ürünleri alanında yeni istihdam olanakları sağlanarak yıllık 200 ton civarında balık üretimi yapılabilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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