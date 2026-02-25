Siirt'te 5 kuşaktır aynı yöntemle yapılan tahin helvasında ramazan mesaisi

Siirt'te Aparı ailesinin 5 kuşaktır geleneksel yöntemlerle yaptığı tahin helvası üretimi ramazanda artış gösteriyor.

Siirt'te yaşayan 73 yaşındaki Hayrettin Aparı, oğlu ve torunuyla Siirt Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 3 bin metrekarelik fabrikada tahin helvası üretimini gerçekleştiriyor.

Katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle tahin helvası üretilen fabrikada, susamlar önce yıkanıyor, ardından kavruluyor ve makinelerde öğütülerek tahin haline getiriliyor.

Kaynatılan şekerle tahin karıştırılıp kalıplara dökülüyor ve helva yapılıyor. Dinlendirilen ürünler daha sonra kutulanarak müşterilere sunuluyor.

Hayrettin Aparı, AA muhabirine, aile olarak beş kuşaktır helva üretimi yaptıklarını söyledi.

Mesleğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten Aparı, ürettikleri tahin helvasının Türkiye genelinde tüketildiğini dile getirdi.

Aparı, "Tahin kaliteli olursa ve ustalık eklenirse ortaya çok güzel bir helva çıkar. Bugüne kadar aynı usulle üretip satışa sunduk." dedi.

"Bu mirası kaliteden ödün vermeden sürdürmek istiyoruz"

Dedesinin 1890'da mesleği Siirt'te akrabalarının yanında öğrendiğini, bir yıl sonra Helvacılar Çarşısı'nda açtığı iş yerinde bunu sürdürdüğünü anımsatan Aparı, şunları kaydetti:

"Dedem 1890'da bu mesleği öğrendi, babam onun yanında yetişti. Ben de babamdan öğrendim. Şimdi oğlum ve torunum devam ettiriyor. Beş nesildir bu mesleği sürdürüyoruz. Ürünlerimizi özellikle Siirtlilerin yoğun yaşadığı İstanbul, Bursa, Aydın, Antalya, Mersin ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Hedefimiz, bu mesleği aynı kaliteyle sürdürmek."

Ramazan ayında üretimi artırdıklarını belirten Aparı, yoğun talebi karşılamakta zaman zaman zorlandıklarını anlattı.

Üretimi 135 yıldır aynı tat ve aynı kaliteden ödün vermeden devam ettirdiklerini belirten Aparı, "Allah'a şükür ürünlerimiz rağbet görüyor. Dedemizden ve babamızdan kalan bu mirası kaliteden ödün vermeden sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ramazanda işimiz iki katına çıkıyor"

Hayrettin Aparı'nın oğlu Fatih Aparı (50) da ata mesleğini yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ürünleri hijyenik ortamda ürettiklerini belirten Aparı, helvanın besin değerinin yüksek olduğunu söyledi.

Aparı, 2004'te açılışı yapılan fabrikada ramazan mesaisine başladıklarını kaydeden Aparı, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bayilik bazında mal dağıtıyoruz. Çeşitlerimiz fıstıklı, kakaolu ve sadedir. Yıllık 200 ton tahin, 300 ton helva üretebilecek kapasitemiz var. Ramazanda işimiz iki katına çıkıyor." diye konuştu.

Hayrettin Aparı'nın torunu Muhammet Aparı (25) ise aile mesleğini sürdürmek için fabrikada çalıştığını belirtti.

Ramazanda yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Aparı, bu nedenle üretimi artırdıklarını bildirdi.