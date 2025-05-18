Siirt'te 19 Mayıs'a Özel Video Hazırlığı

Siirt'te 19 Mayıs'a Özel Video Hazırlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valiliği himayesinde hazırlanan özel video, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin milli değerlerle buluşmasını ve bayram coşkusunu yansıttı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Siirt'te Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel video hazırlandı.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, ileri yaşta bir erkek ve kadının genç bir kıza Türk bayrağı ve meşale vermesiyle başlıyor.

Aralarında engellilerin de yer aldığı gençlerin Türk bayrağı ve meşaleli görüntülerinin bulunduğu kayıtta, gençlerin ay yıldız kareografisi oluşturduğu görülüyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan klibin izleyicilerden büyük beğeni topladığı belirtildi.

Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerindeki gençlerin de klipte yer aldığı işaret edilen açıklamada, "19 Mayıs ruhunu yansıtan görüntüler ve mesajlar dikkat çekti. Gençlerin enerjisi ve milli birlik duygusunu pekiştiren içerik, sosyal medyada da ilgiyle izlendi. Siirt genelinde büyük takdir toplayan bu anlamlı çalışma, gençlerin milli değerlerle buluşmasına ve bayram coşkusunu doyasıya yaşamasına katkı sundu." ifadeleri yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada da hazırlanan videoda milli birlik ve beraberlik duygusunun yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem gençlerin bayram coşkusu hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin ruhunu yansıtan video, 19 Mayıs'ın manevi değerine vurgu yaparken, aynı zamanda Siirt'teki gençlerin spora, sanata ve sosyal yaşama aktif katılımlarını da gözler önüne seriyor."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.